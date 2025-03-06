Экс-главу сельского поселения подозревают в присвоении средств

6.3.2025 | 10:40 Криминал, Новости

Орловская чиновница могла злоупотребить служебным положением.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова (иллюстративное)

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, в преступлении подозревается бывшая глава администрации Урыновского сельского поселения Должанского района.

По версии следствия, в конце 2023-го года орловчанка, действуя от имени сельской администрации, изготовила договор, куда внесла заведомо ложные сведения. Они касались необходимости в проведении работ по содержанию водонапорной башни.

Стоимость работ составила около 28 тысяч 800 рублей. Фактически они не проводились, а данные средства присвоила теперь уже бывшая сельская глава.

Обвинительное заключение утверждено. Дело будет рассматриваться в Ливенском районном суде.

Как уточнили в орловском Управлении Следственного комитета России, предприниматель, с которым заключался договор, перечислил средства, уплаченные ему за мифические работы, на личный банковский счёт экс-чиновницы. При этом сама она так и не признала свою вину.

ИА «Орелград»


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