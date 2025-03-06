Сегодня утром в Орле двое мужчин провалились под лёд

Их вытащили сотрудники МЧС.
ЧП произошло рядом с Пожарной улицей. Информация поступила в службу спасения в 7 часов 46 минут.
На место прибыли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части и областной поисково-спасательной службы.
Сотрудники МЧС с помощью специальной верёвки вытащили потерпевших из воды. Затем орловцев осмотрели медики.
В пресс-службе орловского Управления МЧС напоминают, что сейчас жителям региона надо быть осторожными и внимательными и ни в коем случае не выходить на тонкий лёд.
ИА «Орелград»