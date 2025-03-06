У орловчанки изъяли 1650 сомнительных пачек сигарет

На них не оказалось акцизных марок.
В преступлении подозревается жительница Свердловского района.
Как считает следствие, в ноябре минувшего года она незаконно приобрела эту продукцию, а затем хранила её, чтобы после сбыть. Общая стоимость изъятого оценивается в 320 тысяч рублей.
Прокурор района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Дело направлено в местный суд.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о немаркированных товарах, изъятых в ходе проверок в 2024-м году. Ведомство «забраковало» около четверти проверенной продукции.
ИА «Орелград»