У орловчанки изъяли 1650 сомнительных пачек сигарет

6.3.2025 | 11:00 Закон и порядок, Новости

На них не оказалось акцизных марок.

Фото: ИА “Орелград”

В преступлении подозревается жительница Свердловского района.

Как считает следствие, в ноябре минувшего года она незаконно приобрела эту продукцию, а затем хранила её, чтобы после сбыть. Общая стоимость изъятого оценивается в 320 тысяч рублей.

Прокурор района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Дело направлено в местный суд.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о немаркированных товарах, изъятых в ходе проверок в 2024-м году. Ведомство «забраковало» около четверти проверенной продукции.

ИА «Орелград»


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