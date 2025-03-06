У орловчанки изъяли 1650 сомнительных пачек сигарет

На них не оказалось акцизных марок.

В преступлении подозревается жительница Свердловского района.

Как считает следствие, в ноябре минувшего года она незаконно приобрела эту продукцию, а затем хранила её, чтобы после сбыть. Общая стоимость изъятого оценивается в 320 тысяч рублей.

Прокурор района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. Дело направлено в местный суд.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали о немаркированных товарах, изъятых в ходе проверок в 2024-м году. Ведомство «забраковало» около четверти проверенной продукции.

ИА «Орелград»