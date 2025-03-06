«Губернаторский гараж» засудил коммунальщиков за аварию

«Спецавтобазу» Орла обязали частично возместить нанесенный ущерб.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению БУ ОО «Орловское автохозяйство» к МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке Орла» о возмещении ущерба, полученного в результате ДТП.

Как следует из материалов дела, 17 декабря 2023 года в 06:50 произошла авария на улице Герцена, в районе дома №13. ГАЗ «Белава», находящийся в оперативном управлении БУ ОО «Орловское автохозяйство», врезался в KIA Seltos и автобус ПАЗ. В результате ДТП фургон получил механические повреждения. «Орловское автохозяйство» решило взыскать ущерб с коммунальщиков, которые якобы не обеспечили качественной очистки дороги.

В судебном заседании исследована видеозапись ДТП. Водитель транспортного средства ГАЗ «Белава» движется по крайней правой полосе (от «Родины» в сторону моста). На данном участке дороги установлен знак 5.15.1 «Направление движения по полосам» – три стрелки. Правая предписывает ехать только направо. Однако ГАЗ «Белава» проследовал прямо, без включения сигнала поворота. При подъезде к светофору произошло резкое поднятие и опускание (скачек) в движении – как при наезде на препятствие. С заносом влево происходит ДТП.

Коммунальщики при рассмотрении иска в свою защиту заявили, что ответчиком должен являться водитель. Это он совершил противоправные действия, которые стали причиной возникновения вреда. «Спецавтобаза» же выполняла работы по содержанию спорной автодороги в рамках переданных учреждению полномочий, и к 8 часам расчистка на спорном участке была произведена. Администрация города Орла поддержала свое учреждение, указав, что при возникновении опасности, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Однако УМВД России по Орлу были зафиксированы и нарушения требований ГОСТ: на полотне дороги у края проезжей части имелся рыхлый снег до четырех сантиметров, проезжая часть заужена на 50 сантиметров, также допущено складирование перемещенного снега около края проезжей части.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что причиной ДТП является как ненадлежащее исполнение «Спецавтобазой» возложенных на нее полномочий, так и грубая неосторожность в действиях водителя. Размер возмещения должен составлять 50% от размера причиненного вреда (301 008 / 2), что составляет 105 504 рубля. Такую сумму и решено взыскать со “Спецавтобазы”.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”