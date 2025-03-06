В Орловскую область за год прибыло 11 тысяч иностранцев

Миграционную обстановку в регионе оценил правозащитник.

Как уже рассказывал «Орелград», доклад уполномоченного по защите прав человека в Орловской области Наталии Балашовой рассмотрели депутаты Орловского облсовета. Один из разделов объемного документа посвящен анализу миграционной ситуации в регионе. Из отчета следует, что в 2024 году в Орловскую область прибыло более 11 тысяч иностранцев из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Украины и других стран.

На миграционном учете по состоянию на конец 2024 года состояло более 10 тысяч иностранных граждан, что соответствует показателю предыдущего года. Наибольшее их количество – 71 процента – прибыло из Туркменистана и государств – участников СНГ. Только 1,1 процента «орловских» иностранцев приехали из стран Европейского союза – Латвии, Литвы, Италии и Германии. Остальные учтенные иностранцы приходятся на Индию, Египет, Сирию, Йемен и Алжир.

Из общего числа находящихся на территории региона иностранных граждан временно проживают 904, постоянно – 1 787; на учете состоят 153 иностранных гражданина, получивших временное убежище. По данным омбудсмена, 2702 иностранца осуществляют трудовую деятельность, преимущественно на обрабатывающих производствах и в строительстве. В вузах города Орла на миграционном учете состоят 3150 иностранных учащихся. Прибыли они из Туркменистана, Индии, Таджикистана, Египта, Сирии и других азиатских и африканских государств.

«Иностранные студенты, обучающиеся по очным программам, имеют право оформить на период учебы разрешение на временное проживание, которое действует еще 180 дней после выпуска из вуза, – отмечает правозащитник. – Это поможет иностранным специалистам определиться с местом проживания и работы и при желании получить вид на жительство».

К преимуществам данного статуса относится возможность получения бесплатного медицинского полиса, отсутствие требований по обязательному ежегодному прохождению медицинского освидетельствования и продлению визы на пребывание в Российской Федерации. Подтверждать доходы, как остальным временно проживающим иностранцам, им также не требуется. В случае окончания образовательного учреждения с отличием они смогут претендовать на получение российского гражданства.

«В 2024 году преимуществами получения разрешения на временное проживание в РФ в целях получения образования воспользовались 160 иностранцев. Наибольшее их количество из Туркменистана, Египта, Сирии, Йемена и Бенина», – сообщает омбудсмен.

ИА «Орелград»