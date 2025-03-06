«Нерудстрой» обязали устранить дефекты дороги в Залегощенском районе

Арбитражный суд Орловской области установил срок – не позднее 31 мая 2025 года.

Орловская область в лице КУ ОО «Орелгосзаказчик» обратилась с исковым заявлением к ООО «Нерудстрой» об обязании устранить в рамках гарантийных обязательств на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Северный подъезд к г. Орел» – Лунево – Моховое (км 15+490 – км 30+353) трещины на асфальтобетоне.

Контракт на ремонт дороги межмуниципального значения был подписан в августе 2022 года. Им предусматривалось устранение недостатков в период гарантийного срока. Цена контракта – 123 257 206,63 рубля. Работы завершены и приняты в начале 2023. Через полгода на дороге выявлена сетка трещин в асфальтобетонном покрытии по оси дороги и по полосам. Недостаток относится к верхнему слою покрытия, гарантийный срок которого составляет четыре года. Подрядчику указали на необходимость устранения дефектов. В ноябре 2023 года был организован повторный комиссионный выезд. Трещины оказались на месте. Подрядчиком претензия была оставлена без исполнения. Это послужило поводом для обращения в суд.

В июле 2024 года представитель “Нерудстроя” заявил ходатайство о назначении по делу судебной строительно-технической экспертизы. Ее вывод оказался не в пользу подрядчика – недостатки возникли в виду «слабого» основания автомобильной дороги.

«Обнаруженные трещины по оси автодороги в стыках асфальтобетона между полосами движения подлежат гарантийному ремонту. Образовавшиеся трещины в стыках асфальтобетона между полосами движения необходимо пролить битумной мастикой», – указано в материалах.

Наличие причин возникновения дефектов, исключающих ответственность подрядчика, ответчиком не доказано. ООО «Нерудстрой» обязали провести работы.

Решение вынесено в конце февраля и может быть обжаловано.

ИА “Орелград”