Из Орловской области стали активнее вывозить продовольствие

Об этом заявили в «РЖД».

Согласно статистике, в январе и феврале текущего года в Орловской области погрузка продовольственных товаров на железной дороге выросла на 14,5%. Цифры сравнили с показателями за аналогичный период минувшего года.

Всего за это время в области погрузили 18,8 тонны соответствующей продукции. В частности, заметно выросла погрузка продуктов перемола (то есть круп и муки) — на 38,8%, до 1,5 тысячи тонн.

Из непродовольственных товаров отмечается рост по направлениям «промышленное сырьё и формовочные материалы» (+ 11,8%, 1,3 тысячи тонн) и «лом чёрных металлов» (+ 7,8%, 12,2 тысячи тонн).

Ранее сообщалось, что наша область вошла в тройку лидеров по росту объёма отгрузок на «РЖД» по итогам истекшего года.

ИА «Орелград»