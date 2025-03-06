Необычные уроки проведут в Орле в честь полярника Русанова

В Орле стартует региональный конкурс «Урок (занятие) в музее».

Дом-музей В.А. Русанова совместно с Институтом развития образования объявил о проведении регионального конкурсе «Урок (занятие) в музее». Он призван укрепить взаимодействие школ и музеев в реализации образовательных стандартов, создать единое образовательное пространство Орловской области и дать возможность педагогам и музейным сотрудникам презентовать свои методические разработки. Еще одна цель заключается в развитии у школьников метапредметных навыков через культурное наследие.

Конкурс проводится в честь 150-летия со дня рождения знаменитого российского полярника Владимира Русанова, трагически погибшего в начале прошлого столетия во время очередной экспедиции. Предусмотрены следующие номинации: «Природа Арктики» (окружающий мир); «История освоения и исследования Арктики» (физическая география России); «Северный морской путь» (экономическая география России); «Жизнь и деятельность Владимира Русанова» (краеведение). Принимать заявки и оценивать их будет специально созданная конкурсная комиссия.

«По каждой номинации конкурса определяются победители и призеры, – следует из положения о конкурсе. – Для победителей конкурса предусматривается одно первое место в каждой номинации, для призеров – одно второе место и одно третье место в каждой номинации. Победителями и призерами признаются участники, получившие наибольшую сумму баллов в номинации. В случае равенства суммы баллов участников преимущество имеет участник, дата регистрации конкурсной документации которого имеет более ранний срок».

Как пояснили в Орловском краеведческом музее, к участию допускаются педагогические работники школ, средних профессиональных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей. Могут участвовать в нем и представители органов местного самоуправления (работники городских и районных отделов образования), общественных организаций, органов государственно-общественного управления образовательной учреждении, педагогических сообществ, а также музейные работники.

Их уроки должны быть построены на материалах экспозиции Дома-музея В.А. Русанова. Комплект методических материалов может включать в себя коллекцию элементов, текстовые материалы учителя, текстовые материалы для учащихся, кейсы, задания, полезные ссылки, список литературы, технологическую карту урока, рабочие листы, тестовые материалы и коллекции заданий для обучающихся. Ответственность за соблюдение авторских прав несет претендент. Добавим, что конкурс проводится по 31 октября 2025 года. Прием конкурсной документации стартовал 1 марта и продлится по 1 августа.

Возрастное ограничение: 18+

ИА «Орелград»