Ремонт орловских школ вновь не обошелся без нарушений

Отчет о проведенных проверках представила областная КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала информацию по результатам проверки целевого использования субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций». Ранее отчет был представлен депутатам Орловского облсовета. Проверки проводились выборочно, анализировались расходы денег, поступивших школам транзитом через региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

Общий объем проверенных субсидий составил 13,034 миллиона рублей. Из отчета КСП следует, что в нарушение статьи 94 федерального закона о контрактной системе работы по устройству кровли и монтаж пароизоляционного материала чердачного перекрытия здания лицея имени С.Н. Булгакова» в Ливнах на сумму 2,633 миллиона рублей выполнены подрядчиком ООО «СК Центр» с нарушением технологических требований строительных норм и правил, положений проектно-сметной документации.

При выполнении работ по капитальному ремонту кровли здания Глазуновской основной общеобразовательной школы допущено завышение начальной максимальной цены контракта на 800,3 тысячи рублей. Аудиторы считают это следствием недостоверно отраженных разработчиком проектно-сметной документации данных о фактической площади кровли здания школы. Подрядчиком в данном случае являлась компания «Леда».

По мнению КСП, в ходе проведения капитального ремонта в учебных помещениях подрядчик без внесения изменений в проектно-сметную документацию заменил светодиодные светильнике с ухудшенными техническими характеристиками, стоимостью 78,8 тысяч рублей. Из отчета аудиторов следует, что функции подрядчика и разработчика проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту кабинетов исполняла одна и та же фирма.

Проверка показала, что в локальных сметных расчетах предусмотрен тип напольного покрытия, не соответствующий классу пожарной безопасности для образовательных учреждений. А самой школой не были составлены и размещены в составе извещения протокол насчет начальной минимальной цены контракта и проект сметы контракта. В Залегощенском районе КСП проверила ремонт крыши здания детского сада «Теремок». В данном случае отмечено, что без заключения дополнительного соглашения и внесения изменений в проектно-сметную документацию подрядчиком ООО «Долина» были применены строительные материалы с ухудшенными характеристиками на общую сумму 1,026 миллиона рублей.

«В нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.4 СП 17.13330.2017 ООО «Долина» не выполнены отдельные виды работ при монтаже оконных проемов, что повлекло нарушение освещенности и вентиляции чердачного помещения», – добавили в КСП.

ИА «Орелград»