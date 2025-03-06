План транспортного обслуживания появится на Орловщине

Соответствующий документ утвердило правительство Орловской области.

Порядок подготовки и реализации регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения (РКПТО) утвердило правительство региона. Целый ряд отдельных нормативных правовых актов Орловской области, который до сих пор регулировал данную сферу, признан утратившим силу. В частности, в небытие ушел «Порядок подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орловской области».

Целями разработки РКПТО, как следует из документа, являются определение приоритетов, целей и задач транспортного обслуживания населения Орловской области при организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом во взаимосвязи с перевозками пассажиров и багажа иными видами транспорта общего пользования.

Соответственно, планом, который будет разработан по заказу правительства региона, будут утверждены мероприятия и сроки их реализации, а также целевые показатели, установленные региональным стандартом транспортного обслуживания населения. Кроме того, будет разработана «Дорожная карта» по развитию регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.

Разработчика РКПТО определит правительство Орловкой области на конкурсной основе. Сам должен быть разработан в соответствии с федеральной методикой, после чего его официально утвердит правительство региона. РКПТО будет доступен в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Реализация данного проекта поручена региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ и казенному учреждению «Организатор перевозок» в рамках как государственных программ Орловской области, так и непрограммных мероприятий.

Пассажирское сообщение на территории Орловской области осуществляется преимущественно автомобильным пассажирским транспортом. По данным правительства, в 2022 году количество пассажиров, перевезенных автобусным транспортом во всех видах сообщения, составило 45,789 миллиона человек, пассажирооборот – 442,3 миллиона пассажиро-километров; в 2023 году 47,514 миллиона человек и 452,7 миллиона пассажиро-километров соответственно.

Стратегия развития транспорта до 2042 года предусматривает решение комплекса вопросов, в том числе: рост парка подвижного состава и его модернизацию; расширение использования более дешевых альтернативных видов моторного топлива, включая компримированный природный газ; привлечение к транспортному обслуживанию средств, предназначенных для перевозки маломобильных групп населения; соблюдение графика движения подвижного состава, наполняемости салона транспортного средства; приоритетное развитие маршрутов экологически чистого городского электротранспорта большой вместимости на центральных улицах города Орла; совершенствование сервиса безналичной оплаты проезда и др.

ИА «Орелград»