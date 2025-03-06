Орловские чиновники отсудили деньги за незаконно припаркованный танк

Дело рассмотрел Арбитражный суд.

Незаконное использование собственности региона было выявлено в Орле. Департамент госимущества потребовал взыскания неосновательного обогащения. Ответчиком стал индивидуальный предприниматель Юрий Лисягин.

Исковые требования связаны с использованием бизнесменом, в отсутствии правовых оснований, земельного участка, ограниченного улицами Молдавской, Абрамова и Соколова, части административно-производственного здания и проходной. Область летом 2023 года заключила договор аренды имущества, однако до настоящего времени арендатору оно не передано, поскольку им пользуется ИП Лисягин Ю.А. Доступ на территорию (ул. Молдавская, 23) ограничен, объект охраняется.

Осенью 2023 года судом удовлетворены требования департамента к ИП Лисягину Ю. А. об обязании освободить занимаемые объекты недвижимости. Также направлены расчеты платы за фактическое пользование. Требование о выплате полмиллиона рублей осталась без ответа.

«При рассмотрении дела представители истца поясняли, что складированием и обработкой древесины, а также размещением автотранспорта, самоходных машин (БМП, танк), хранение кузовов и иных частей автотранспорта занимается ответчик. В свою очередь, ИП Лисягин Ю.А. также не отрицал данного факта», – указано в материалах.

Были отвергнуты доводы о субаренде имущества, так как сделка не согласовывалась с собственником. Суд решил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу департамента неосновательное обогащение в размере 506 711 руб. 27 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 83 578 руб. 08 коп. Сумма будет расти по день полной фактической оплаты.

Решение может быть обжаловано.

ИА “Орелград”