Областные власти распределят около 43 миллионов

В Орловской области отбирают претендентов на субсидии на мясное скотоводство.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидий. Речь идет о возмещении части затрат на поддержку мясного скотоводства. Деньги выделят в рамках проекта развития приоритетных направлений агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Успешным результатом предоставления субсидий будет считаться достижение запланированных договорами субсидирования показателей численности маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных.

Заявки и документы будут принимать от соискателей до 14 марта в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Участники отбора должны соответствовать обязательным требованиям. Так, у них на дату рассмотрения заявки на едином налоговом счете не должно быть свыше 30 тысяч рублей задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации. Соискатель не должен являться иностранным агентом или иностранным юридическим лицом, в том представителем оффшорных компаний.

Субсидии не положены банкротам и тем, кто находится в процессе реорганизации или ликвидации, а также тем, кто включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Проверка участников отбора на соответствие требованиям осуществляется в системе «Электронный бюджет» автоматически, на основании данных государственных информационных систем с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидии положены сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также самозанятым, то есть гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Победителями отбора будут признаны участники, включенные департаментом сельского хозяйства в специальный рейтинг. Всего таким способом планируется распределить 43,611 миллиона рублей.

ИА «Орелград»