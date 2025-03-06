Юных орловцев начали готовить к записи в 1 класс

В регионе обсудили готовность общеобразовательных организаций к приему первоклашек.

Обсуждение готовности школ к приему будущих первоклассников в рамках трансляции «Цифровой час» состоялось в Региональном центре оценки качества образования. Его провели специалисты Центра, которые разъяснили участникам совещания нюансы, в том числе технические. В частности, объяснили, какие элементы в настройке общеобразовательной организации на портале муниципальных услуг играют важную роль в начале процедуры приема обучающихся.

«Обновление документации, оформление образовательных программ, обновление количества свободных мест – это организационная часть услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», – говорят в Центре. – Участники трансляции отметили, что все общеобразовательные организации готовы к началу приема в 1 класс».

Кроме того, специально для орловских школ специалисты регионального Центра подготовили рекомендации по дальнейшему плану подготовки к приему первоклассников, который возьмет старт 1 апреля 2025 года. Кроме того, в Центре создана специальная рабочая группа, призванная оперативно помогать в решении всех возникающих вопросов по работе с системой Виртуальная школа», и запущена горячая телефонная линия технической и организационно-методической поддержки: (4862) 43-25-96, 73-17-79.

Согласно открытым данным, в 2024/2025 учебном году в Орловской области численность первоклассников уменьшилась по сравнению с предыдущим учебным годом и составила 7054 человека. Для сравнения, в 2023/2024 учебном году в первые классы орловские школы набрали 8041 ребенка. Общая численность школьников в текущем учебном году также снизилась. Если в 2023/2024 учебном году орловские школы обучали 77 841 ученика, но в 2024/2025 учебном году в общеобразовательных организациях региона обучаются 76 753 школьника.

ИА «Орелград»