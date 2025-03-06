Орловцев задержали со взрывчаткой

6.3.2025 | 12:16 Важное, Криминал, Новости

Также Управление ФСБ по Орловской области изъяло у них оружие и боеприпасы.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

Работникам ведомства удалось пресечь незаконный канал, по которому в наш регион попадали средства поражения.

Согласно текущей версии, его организовал 31-летний житель посёлка Залегощь. Мужчина приобретал оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, а затем доставлял их в Орловскую область. Также в схеме участвовал его 41-летний знакомый. Он занимался хранением и обслуживанием средств поражения.

ФСБ задержало подозреваемых с поличным — при перевозке 524,6 грамма взрывчатки, а также трёх электродетонаторов. Также у «оружейных баронов» изъяли два автомата АК-74, два карабина, гладкоствольное ружьё и малокалиберную винтовку. Кроме того, нашлось и 90 патронов различного калибра.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело. Суд одобрил заключение подозреваемых под стражу.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области
Фото: Пресс-служба Управления ФСБ по Орловской области

ИА «Орелград»


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