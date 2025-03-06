Прокурор Орловской области побывал на «ТТП»

Ранее стало известно о проблемах с выплатами зарплаты на предприятии.
Информацию сообщил телеканал «Первый областной». Известно, что визит состоялся сегодня утром.
Алексей Тимошин встретился с руководством и сотрудниками «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Другие подробности встречи пока не известны.
Напомним, ранее несколько сотрудников «ТТП» рассказали о проблемах с выплатой зарплаты, увольнениях, а также нерабочем состоянии многих автобусов, принадлежащих предприятию. Это уже заинтересовало трудовую инспекцию.
В то же время накануне стало известно, что «ТТП» получило из городского бюджета около 41 миллиона рублей. Поддержку продолжат оказывать в ежемесячном режиме.
ИА «Орелград»