Прокурор Орловской области побывал на «ТТП»

6.3.2025 | 12:53 Новости, Транспорт

Ранее стало известно о проблемах с выплатами зарплаты на предприятии.

Фото: obl1.ru

Информацию сообщил телеканал «Первый областной». Известно, что визит состоялся сегодня утром.

Алексей Тимошин встретился с руководством и сотрудниками «Трамвайно-троллейбусного предприятия». Другие подробности встречи пока не известны.

Напомним, ранее несколько сотрудников «ТТП» рассказали о проблемах с выплатой зарплаты, увольнениях, а также нерабочем состоянии многих автобусов, принадлежащих предприятию. Это уже заинтересовало трудовую инспекцию.

В то же время накануне стало известно, что «ТТП» получило из городского бюджета около 41 миллиона рублей. Поддержку продолжат оказывать в ежемесячном режиме.

ИА «Орелград»


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