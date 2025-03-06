Орловского замгубернатора насторожила мценская комиссия

Областные власти подробно изучат состояние дорог в городе.

На сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований с докладом о дорожном ремонте выступил мэр Мценска Николай Кочетаев. После доклада к нему обратился Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам, проводивший заседание.

«Что насторожило в вашем докладе — то, что есть комиссия по выявлению дефектов асфальтового покрытия, находящегося на гарантийном ремонте. Этого, в принципе, наверное, не должно быть», – заметил Тарасов.

Кочетаев сослался на погодные условия и постоянные переходы от минуса к плюсу. Однако Тарасова это не убедило.

«Таких случаев по федеральным дорогам — их нет. Значит, можно выполнять качественно работы? Значит, что-то не так в асфальтовом покрытии, в процессе его укладки?» – продолжил замгубернатор.

В ответ мэр Мценска рассказал о местной улице Кузьмина, где грузовые автомобили постоянно разрушают дорожное покрытие. Кочетаев указал, что, как минимум, в данном случае мценские власти меняют именно покрытие, а не основание, к которому «много вопросов».

Но и это не впечатлило заместителя губернатора, который счёл такой подход к ремонту неэффективным. В ответ Кочетаев напомнил, что в течении пяти последних лет Мценск получает на ремонт дорог лишь по 50 миллионов рублей ежегодно — в то время как их общая длина составляет 125 километров.

В итоге Тарасов дал Департаменту строительства распоряжение — проанализировать ремонт дорог во Мценске, сделанный в минувшем году, установить уже существующие дефекты и причины их появления.

«У нас Мценск — опорный пункт. И есть мероприятия, в рамках национального проекта, приведение дорог в нормативное состояние, в опорном пункте», – указал замгубернатора.

ИА «Орелград»