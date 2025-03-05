ТТП Орла получило из бюджета 41 миллион рублей

5.3.2025 | 17:30 Важное, Новости, Транспорт

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Это первый транш муниципальной субсидии. Согласно решениям мэрии и горсовета, в текущем году бюджет областного центра возместит «Трамвайно-троллейбусному предприятию» часть понесённых расходов.

Пока что ТТП получило 41,2 миллиона рублей. Средства позволят не допустить задержек с выплатами зарплаты, а также снизить долговую нагрузку предприятия.

Далее ТТП ожидают ежемесячные транши примерно по 20,6 миллиона каждый. Всего планируется оказать поддержку на 247 миллионов рублей.

Также в пресс-службе горадминистрации рассказали, что ТТП может вернуться на 16-й автобусный маршрут («Улица Планерная – «Северсталь-Метиз»»). Пока что предприятие оставило его частникам, перебросив свои автобусы на направление №9 («Улица Емлютина — Санаторий «Лесной»»).

Однако ТТП может возвратиться и к обслуживанию и 16-го маршрута, заявившись на новый соответствующий конкурс. Правда, для этого придётся заняться «восстановлением подвижного состава». Сейчас на маршруте №16 работают девять автобусов – по девяти прямым контрактам, заключённым с частными перевозчиками. Это количество техники планируется увеличивать. Через месяц мэрия проведёт новую конкурсную процедуру.

Напомним, ранее ситуацией с зарплатами на предприятии заинтересовалась трудовая инспекция.

ИА «Орелград»


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