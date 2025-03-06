Орловский чиновник подозревается в мошенничестве

6.3.2025 | 16:06 Закон и порядок, Новости

Следствие считает, что он получал зарплату за фиктивную работу.

Фото: ИА «Орелград»

В преступлении подозревается Николай Ляшенко, экс-глава отдела администрации Малоархангельского района, отвечающего за образование, молодёжную политику, физкультуру и спорт. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

По версии следствия, с сентября 2023-го по апрель 2024-го Ляшенко получал зарплату как преподаватель информатики в Малоархангельской школе №2. Всего ему перечислили около 61 тысячи рублей.

Однако фактически данной работой он не занимался. Более того, указано, что для заключения сомнительного договора чиновник воспользовался служебным положением.

Уголовное дело направлено в Малоархангельский районный суд.

Кроме того, местная прокуратура внесла представление администрации. После этого Ляшенко уволили с его должности в связи с утратой доверия.

ИА «Орелград»


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