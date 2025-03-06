Орловского росгвардейца будут судить за поддельный диплом

6.3.2025 | 11:20 Криминал, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Известно, что мужчина занимал должность старшего инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы. Его подразделение обслуживало Покровский, Свердловский, Глазуновский и Малоархангельский районы.

Орловцу вменяют статью 327 УК РФ, которая карает за приобретение, хранение и использование заведомо поддельных документов, предоставляющих какие-либо права.

По версии следствия, в апреле минувшего года тогда действующий сотрудник орловской Росгвардии незаконно приобрёл поддельный дубликат документа о высшем образовании. Интересно, что орловец действительно учился в данном вузе, но был отчислен оттуда — без защиты диплома и сдачи госэкзаменов.

Мужчина предоставил поддельный документ по месту работы — для включения в резерв и продвижения по службе. Однако Управление Росгвардии самостоятельно выявило преступление.

Уголовное дело рассмотрит Заводской районный суд Орла.

ИА «Орелград»


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