Сергея Лежнева наградили медалью

Советника орловского губернатора отметили наградой «За помощь фронту».

Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале. Отметим, что это первый пост, размещённый уже после задержания Лежнева, которое произошло в мае 2024-го года.

Медаль вручена на основании приказа Министерства обороны России №920 (от 7 февраля текущего года).

Удостоверение от имени лица, вручившего медаль, подтвреждено подписью подполковника Юдина — командира войсковой части 01591.

Напомним, ранее в СМИ высказали предположение, что следователь по делу Лежнева может уйти на пенсию.

ИА «Орелград»