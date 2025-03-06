Сергея Лежнева наградили медалью

6.3.2025 | 11:01 Важное, Криминал, Новости, СВО

Советника орловского губернатора отметили наградой «За помощь фронту».

Фото: t.me/lezhnev_sergey

Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале. Отметим, что это первый пост, размещённый уже после задержания Лежнева, которое произошло в мае 2024-го года.

Медаль вручена на основании приказа Министерства обороны России №920 (от 7 февраля текущего года).

Удостоверение от имени лица, вручившего медаль, подтвреждено подписью подполковника Юдина — командира войсковой части 01591.

Напомним, ранее в СМИ высказали предположение, что следователь по делу Лежнева может уйти на пенсию.

ИА «Орелград»


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