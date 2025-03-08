Иностранцам запретят выезжать из Орловской области

Начали действовать новые правила пребывания иностранцев в России.

Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области Елена Максимова рассказала о новшествах законодательства в сфере миграции. Особо она отметила создание реестра контролируемых лиц. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, указанный реестр заработал с 5 февраля 2025 года и содержит информацию о незаконно находящихся на территории нашей страны иностранцах. В отношении иностранцев, включенных в реестр, применяется режим высылки.

«Иностранным гражданам, внесенным в реестр контролируемых лиц, запрещается изменять место жительства, выезжать за пределы региона, приобретать и продавать имущество, заключать брак, учреждать юридические лица или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, – перечислила Елена Максимова. – Ограничения предусмотрены и в финансовой сфере – они не могут открывать банковский счет и осуществлять банковские переводы».

По ее словам, существенным также является запрет на управление транспортными средствами и отказ в допуске к сдаче экзаменов на право управления ими. До 30 апреля 2025 года иностранцы, включенные в указанный реестр, могут урегулировать свой статус без выезда за пределы страны. Для этого им надо оформить патент или разрешение на работу, а также получить разрешение на временное проживание и вид на жительство.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области добавили, что указанный выше реестр размещен в свободном доступе, найти его можно на официальном сайте МВД России. Более подробную информацию можно получить в Управлении по вопросам миграции, телефон «горячей линии» (4862) 54-13-07. К слову, в январе 2025 года в рамках предоставления государственных услуг Управлением по вопросам миграции было обработано 13 721 обращение в сфере миграции, в том числе через ЕПГУ – 3104 обращения, через МФЦ – 5 595 обращений.

По состоянию на 1 января 2025 года, в регионе 9242 иностранных граждан, в том числе постоянно проживали 1878 иностранцев, временно – 928. В учебных заведениях Орловской области обучаются 3660 иностранных граждан. Трудовую деятельность осуществляют 2575 иностранцев, преимущественно они заняты на обрабатывающих производствах и в строительстве; 806 из них имеют патенты, 336 – разрешения на работу, остальные «осуществляют трудовую деятельность в соответствии с законодательством без оформления разрешительных документов».

ИА “Орелград”