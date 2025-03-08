Мценский суд рассмотрел 87 исков о льготных лекарствах

В большинстве случаев исковые требования были удовлетворены.

Пресс-служба Мценского районного суда провела обзор судебной практики, касающейся споров льготников с учреждениями здравоохранения. Сообщается, что районный суд в течение 2024 года и истекшего периода 2025 года рассмотрел 87 исковых заявлений о возложении обязанности по обеспечению граждан бесплатными лекарственными препаратами и взыскании денежных средств на их приобретение.

«В некоторых случаях истцы обращались и с отдельными требованиями о возмещении понесенных расходов на приобретение назначенных им препаратов, – уточняет пресс-служба Мценского райсуда. – Мценским районным судом таких дел рассмотрено 14 с удовлетворением исковых требований».

В подавляющем большинстве случаев в защиту интересов льготников, вовремя не обеспеченных гарантированными им государством медикаментами, обращались мценский и новосильский межрайонные прокуроры. Они отстаивали права инвалидов. Ответчиками в основном выступали центральные районные больницы и департамент здравоохранения Орловской области. По некоторым делам судом к участию в деле в качестве третьего лица привлекалось государственное унитарное предприятие «Орелфармация».

«По спорам о бесплатном обеспечении лекарственными препаратами обращению в суд предшествовали прокурорские проверки, результаты которых выявили ограничения или нарушения прав пациентов, относящихся к льготной категории граждан, которых органы исполнительной власти области обязаны обеспечить лекарственными препаратами, – уточнили в пресс-службе суда. – В свою очередь, препараты содержались в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, от приема которых зависела жизнь людей, а отсутствие медикаментозной терапии базисными препаратами могло привести к прогрессирующей инвалидизации, нарушению социальной адаптации и снижению возможности самообслуживания».

Многие льготники были вынуждены приобретать лекарства за свой счет. «Стоимость препаратов в связи необходимостью их регулярного приема достигала, порой, значительных сумм», – отмечают в суде. При установлении факта приобретения льготниками лекарств, без приема и применения которых они не могли обходиться, подтвержденного документально, суд удовлетворял требования о взыскании потраченных на лекарства денежных средств. Суммы взыскивались с департамента здравоохранения за счет казны Орловской области в пользу пациентов.

«Чаще всего ограничение прав льготников на получение лекарств было связано с высокой потребностью пациентов и высокой стоимостью требуемого лекарственного препарата, что, как следствие, влекло наличие дефицита препарата в области, – говорят в суде. – При этом, ответчиком также сообщалось, что для решения возникшей проблемы нехватки препаратов выделялись дополнительные средства из регионального бюджета, проводились закупки дефицитных лекарств».

Суд разбирался в каждом случае индивидуально, в результате свыше 70 исков льготников были удовлетворены. Решения Мценского районного суда по данной категории социальных споров в большинстве случаев не были обжалованы в вышестоящие судебные инстанции, при этом немедленно обращались к исполнению в части обеспечения лекарственными препаратами, резюмирует пресс-служба суда.

ИА «Орелград»