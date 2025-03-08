Житель Курской области не смог отбиться от орловского штрафа

В попытке отменить постановление о штрафе мужчина дошел до облсуда.

Орловский областной суд оставил без изменения решение Кромского районного суда Орловской области, вынесенное ранее по жалобе жителя Курской области. Как пояснили в пресс-службе районного суда, житель соседнего региона пожаловался на постановление инспектора ОГАИ ОМВД России по Троснянскому району. В соответствии с этим постановлением его привлекли его к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

По указанной статье наказывается нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. Штраф составляет 1500 рублей, именно такую санкцию и выписали курскому водителю. Однако он решил обжаловать наказание в судебном порядке.

«В обоснование жалобы было указано на отсутствие в действиях заявителя состава административного правонарушения, и что сотрудниками ГИБДД не проведено всех необходимых мероприятий для установления истины по делу, – уточнили в пресс-службе суда. – В соответствии с частью 1 статьи 12.15 КоАП РФ административная ответственность предусмотрена за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней».

Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. В данном случае, как посчитали суды двух инстанции, водитель не представил никаких доказательств, опровергающих выводы сотрудника полиции. Наказание было признано законным и обоснованным, суды не нашли оснований для отмены постановления.

«Решение обжаловалось в Орловский областной суд, оставлено без изменения, вступило в законную силу», – добавили в пресс-службе Кромского районного суда. К слову, в январе 2025 года в Орловской области сотрудники полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, выявили 25 665 административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения. За месяц вынесено 26 901 постановление по делам об административных правонарушениях, на общую сумму 26,46 миллиона рублей. Взыскано штрафов на общую сумму 21,137 миллиона рублей.

ИА «Орелград»