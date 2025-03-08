С орловчанки досрочно взыскали кредит

8.3.2025 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Женщина не сумела подтвердить, что пыталась расплатиться с банком.

Фото: ИА “Орелград”

Новодеревеньковский районный суд Орловской области взыскал с местной жительницы сразу всю сумму задолженности по кредитному договору, посчитав, что она не исполнила принятые на себя обязательств по возврату кредита. Иск подал один из банков. В заявлении финансовая организация указала, что ранее между ней и ответчицей был заключен потребительский кредит, в результате публичной оферты.
«Составными частями заключенного договора являлись условия комплексного банковского обслуживания, общие условия кредитования, тарифы по тарифному плану, индивидуальные условия кредитования и заявление-анкета клиента, – сообщает пресс-служба суда. – Графиком платежей был установлен ежемесячный платеж. Ответчик приняла на себя обязательства своевременно возвратить сумму кредита и уплатить проценты, однако неоднократно допускала просрочку обязательных платежей».
Банк в суде сослался на статью 33 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», действующего еще с 1990 года. Данная норма дает банкам право досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним проценты, если это предусмотрено договором. Кроме того, обязательным условием для досрочного взыскания является нарушение заемщиком обязательств по договору. Воспользовавшись указанной нормой, банк направил своей должнице так называемый заключительный счет об истребовании всей суммы задолженность и о расторжении кредитного договора.
«До вынесения судом решения каких-либо доказательств, свидетельствующих о полном либо частичном погашении задолженности по кредитному договору, ответчик суду не представила, – информирует пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Поскольку в судебное заседание ответчик не явился, судом вынесено заочное решение, исковые требования были удовлетворены. По заявлению истца также были взысканы судебные расходы по уплате государственной пошлины при обращении в суд. Решение суда в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»


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