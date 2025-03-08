Житель Крыма сумел миром поделить имущество с орловчанкой

Суд сумел уговорить бывших супругов с помощью примирительной процедуры.

Свердловский районный суд Орловской области успешно провел примирительную процедуру, а затем утвердил мировое соглашение, которое заключили между собой бывшие супруги. Как пояснили в пресс-службе суда, иск подал житель Республики Крым, который раньше состоял в браке с жительницей Орловской области. Он просил принять решение о разделе совместно нажитого имущества. Крымчанин рассказал, что проживал с ответчицей на территории Свердловского района.

Брак супруги заключили еще в 2013 году. Однако что-то в семейной жизни не заладилось, и в 2022 году брак был расторгнут. Мужчина отправился в Крым, а женщина осталась на Орловщине. Разделить имущество миром они поначалу не могли. Так, оказалось, что супруги совместно проживали в частном доме, который был приобретен за счет кредитных средств и оформлен на имя жены.

В то время супруги ее не были официально расписаны, но уже фактически проживали одной семьей без регистрации брака. Суд установил, что они сразу вселились в приобретенный дом и начали его ремонтировать, вкладывая в ремонт дополнительные денежные средства. Мужчина суду рассказал, что в период брака работал и большую часть заработанных денег отдавал жене, в том числе для погашения ипотечных платежей.

«Поскольку дом находился в удовлетворительном состоянии, истцом были проведены ремонтные работы, которые являются неотделимыми улучшениями и привели к существенному увеличению стоимости дома, – следует из сообщения пресс-службы суда. – Истец, с учетом уточнения, просил суд взыскать с бывшей супруги в свою пользу компенсацию внесенных в период брака платежей по кредитному договору в сумме 478 203 рубля».

Однако и у бывшей жены возникли финансовые претензии. Она подала встречный иск и попросила суд взыскать с бывшего мужа 175 тысяч рублей. Она пояснила суду, что в период брака супруги купили автомобиль за 290 000 рублей, который был оформлен на мужа. После развода машина осталась у него. В суде была представлена справка об оценке, согласно которой на сегодняшний день ориентировочная стоимость автомобиля составляет 350 000 рублей. Половину этой суммы женщина и попросила взыскать с бывшего супруга в качестве денежной компенсации.

«В целях урегулирования спора суд назначил примирительную процедуру в форме переговоров между сторонами, – сообщает пресс-служба суда. – По результатам ее проведения стороны заключили мировое соглашение, которое было утверждено судом после изучения его условий. Сторонам разъяснено, что определение об утверждении мирового соглашения имеет силу судебного решения, которое может быть исполнено в принудительном порядке».

ИА «Орелград»