Условия помощи аграриям скорректировали

Областные власти внесли изменения в порядок субсидирования.

Как сообщает производитель регионального выпуска системы КонсультантПлюс, правительство Орловской области внесло изменения в правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. Так, из документа исчезли пункты, регулировавшие порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку проведения агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв. Исчез и порядок предоставления грантов в форме субсидий на поддержку племенного животноводства. В то же время скорректированы порядки предоставления субсидий по иным направлениям.

«В частности, условием предоставления субсидии является отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности за услуги по подаче (отводу) воды в размере более 50 тысяч рублей перед подведомственным Министерству сельского хозяйства РФ федеральным государственным бюджетным учреждением в области мелиорации, на территории обслуживания которого получателем субсидии осуществляется деятельность, – отмечено в аналитическом обзоре поправок. – Определен порядок внесения изменений в объявление о проведении отбора получателей субсидий, которое осуществляется не позднее наступления даты окончания приема заявок участников отбора».

Еще одно новшество – максимальный размер субсидии на поддержку элитного семеноводства, предоставляемый по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами (за исключением посевной площади, занятой оригинальным и элитным семенным картофелем и семенными посевами овощных культур) увеличен с 70 процентов до 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

К слову, в Стратегию пространственного развития Российской Федерации включены 17 отраслей перспективной экономической специализации Орловской области, в том числе растениеводство и животноводство, предоставление соответствующих услуг в этих областях. Так, для сельского хозяйства региона Стратегией предусмотрено обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по направлению «продовольственная безопасность», строительство ягодной фермы и молочно-товарной фермы, производство семян сои и пшеницы и др.

ИА «Орелград»