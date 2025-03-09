Амчанина осудили за сбор запрещенных дикоросов

Мужчина пошел под суд по «наркотической» статье.

Вступило в силу решение Мценского районного суда по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие и суд установили, что амчанин незаконно приобрел и хранил без цели сбыта наркотическое средство. Преступление было совершено в крупном размере. Из материалов дела следует, что в июле 2024 года подсудимый на окраине одной из местных деревень обнаружил пять дикорастущих кустов растения рода конопля.

Он мгновенно идентифицировал растение и решил изготовить из него наркотик для личного потребления. Не мешкая, амчанин тут же оборвал с кустов листья и верхушечные части и сложил их в три полимерных пакета, которые специально принес с собой. Тем самым, по версии следствия, он незаконно приобрел наркотическое средство каннабис общей массой 122,3 грамма (после высушивания до постоянного веса согласно справке эксперта).

Марихуана такой массы относится к крупному размеру. Собранный урожай мужчина не понес сразу к себе домой. Он проявил осторожность и спрятал мешки с каннабисом в тайник, который сам обустроил с тыльной стороны строительного магазина. За добычей он вернулся четыре дня. Забрал мешки с коноплей из тайника, после чего был задержан сотрудниками МО МВД России «Мценский», которые как раз проводили оперативно-розыскное мероприятие. Они изъяли у гражданина каннабис, задержали его, а затем возбудили уголовное дело.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Он рассказал, что пакеты с коноплей хотел перепрятать в другое место, но когда шел домой с пакетами, его задержали сотрудники полиции. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года условно, установив аналогичный испытательный срок, в течение которого осужденный должен доказать свое исправление и перевоспитание. Суд также обязал условно осужденного не менять постоянного места жительства и являться один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за его поведением.

ИА «Орелград»