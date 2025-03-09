На Орловщине появились новые проекты в сфере труда

Они включены в структуру программы содействия занятости населения.

Правительство Орловкой области в новой редакции утвердило паспорт государственной программы «Содействие занятости населения». Как подсчитали специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, объем ее финансового обеспечения сокращен с 1,613 миллиарда рублей до 1,602 миллиарда рублей. А в состав программы на период 2025-2030 годов включены региональные проекты «Образование для рынка труда» и «Управление рынком труда».

«В рамках регионального проекта «Образование для рынка труда» в Орловской области планируется организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 17 работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2025 году, 18 работников – в 2026 году, 22 работников – в 2027 году, – перечислили аналитики. – В ходе реализации регионального проекта «Управление рынком труда» в Орловской области в 2025 году будет проведена модернизация 28 центров занятости населения – территориальных подразделений».

«Эффектом достижения результата модернизации является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании мер поддержки с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей», – говорится в паспорте проекта.

Основными целями государственной программы являются не превышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента, создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Предполагается продолжить реализацию комплекса мероприятий по повышению конкурентоспособности орловцев на рынке труда, оценке условий труда работников, непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения и др.

Простым гражданам предусмотрено оказание таких мер поддержки, как информирование о положении на рынке труда в Орловской области, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, содействие в поиске подходящей работы. Работодателям областные власти обещают помощь в подборе необходимых работников. Предусмотрена организация профессиональной ориентации граждан, профессионального обучения и получения ими дополнительного профессионального образования.

В списке основных мероприятий сохранены психологическая поддержка безработных граждан, социальная адаптация граждан, ищущих работу, профессиональное обучение безработных в другой местности, профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и пенсионеров, которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

ИА «Орелград»