Под Орлом закрыли дело о фиктивной регистрации

Фигурантке дела помогла активная помощь в расследовании.

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщину обвиняли в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация незаконной миграции). Как пояснили в пресс-службе районного суда, женщине принадлежит на праве собственности жилье в Верховском районе. Пользуясь этом, она подала в местное отделение МФЦ заявление, которое, как посчитало следствие, содержало ложные сведения.

Хозяйка решила прописать в своем доме гражданку, достоверно зная, что она по данному адресу проживать не будет. Органы предварительного расследования посчитали, что тем самым женщина осуществила фиктивную регистрацию гражданина по месту пребывания, о чем в июле 2024 года в базу данных регистрационного учета в пределах Российской Федерации была внесена запись, а именно «несоответствующая действительности информация о регистрации по месту пребывания».

«В судебном заседании защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела на основании примечания к статье 322.2 УК РФ, – сообщает пресс-служба районного суда. – В обоснование ходатайства указал, что обвиняемая вину в совершении преступления признала, до возбуждения уголовного дела давала подробные объяснения по обстоятельствам постановки на учет по месту пребывания, с момента возбуждения уголовного дела сотрудничала со следствием, давала признательные показания».

Государственный обвинитель не стал возражать и также посчитал возможным прекратить уголовное дело. Суд, выслушав мнение участников процесса, прекратил уголовное дело и освободил фигурантку от уголовной ответственности на основании примечания к статье 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановление в законную силу еще не вступило.

Напомним, чуть ранее аналогичное уголовное дело рассмотрел Глазуновский районный суд, и он вынес местной жительнице обвинительный приговор по статье 322.2 УК РФ. Как и в предыдущем случае, женщина попалась на фиктивной регистрации гражданки в своем доме. Фигурантка также подала заявление в МФЦ, в базу данных регистрационного учета была внесена запись, а позже выяснилось, что поставленная на учет гражданка в чужом доме проживать не собиралась. В результате хозяйка квартиры была признана виновной и получила наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

ИА “Орелград”