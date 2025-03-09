Сотни объектов сняли с учета в Болхове

Отчет о работе с муниципальным имуществом представила администрация города.

В городе Болхове в течение 2024 года велась работа по оформлению ранее учтенных объектов недвижимости, в соответствии с планом-графиком утвержденных мероприятий. Право собственности за год было зарегистрировано на 363 объекта. Одновременно с кадастрового учета было снято 298 объектов капитального строительства, которые признаны непригодными для проживания, разрушены или отсутствуют совсем. Об этом говорится в отчете врио глава Болхова Натальи Толпыгиной, с которым она выступила перед местными депутатами.

Из отчета следует, что в реестре муниципального имущества по состоянию на 1 января 2025 года числится 235 объектов движимого имущества и 221 объект недвижимого имущества. В 2024 году из реестра были исключены три объекта недвижимого имущества – местные жители приватизировали три квартиры общей площадью 120,9 квадратных метров. Также из реестра исключили один объект движимого имущества и семь объектов недвижимости. В то же время в 2024 году были приняты в муниципальную собственность и занесены в реестр 18 объектов: семь объектов недвижимости и 11 объектов движимого имущества.

«Учет муниципального имущества осуществляется посредством ведения реестра муниципального имущества муниципальных предприятий и учреждений, объектов недвижимого нежилого имущества, объектов жилого фонда, движимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, иного имущества, муниципальной казны, бесхозяйного имущества», – следует из отчета главы города.

Основным результатом существующей системы управления муниципальным имуществом в отчетном году стало повышение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, говорится в отчете. Специалистами проводится ежемесячный мониторинг по перечисленным средствам в бюджет муниципального образования город Болхов. Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 января 2025 года составила 253,2 квадратных метра, площадь помещений, переданных в аренду, – 200 квадратных метров.

«На отчетный период все заключенные ранее договора аренды – действующие, а именно четыре договора с юридическими лицами, один договор безвозмездного пользования и три договора на право размещения нестационарных торговых объектов, – доложила глава города. – Продажа материальных и нематериальных активов не проводилась. Реализация муниципального имущества в 2024 году проведена в соответствии с планом приватизации в полном объеме».

ИА «Орелград»