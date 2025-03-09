Жителю Орла дали десять лет за убийство

Причиной кровавой расправы стал бытовой конфликт.

Житель города Орла был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловской областной суд, сообщает пресс-служба Северного районного суда города Орла.

Из материалов уголовного дела следовало, что преступление совершено в октябре 2024 года. В тот день подсудимый принимал гостя в своей квартире, расположенной в доме на улице Маринченко. Совместно с гостем он распивал спиртные напитки. В ходе застолья вспыхнул конфликт. В результате подсудимый схватил со стола кухонный нож и с силой нанес им удар своему знакомому. Клинок угодил в грудь, ранение оказалось смертельным.

«Осознав произошедшее, мужчина позвонил в отделение полиции и скорую помощь, но потерпевший от нанесенного удара ножом скончался в служебном автомобиле скорой медицинской помощи по пути в медицинское учреждение, – уточняет пресс-служба Северного районного суда. – Подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью в содеянном раскаялся».

Ранее обвинительный приговор за убийство женщины получил житель Колпнянского района. Его также признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. Следствие и суд установили, что подсудимый в августе 2023 года находился в доме своей знакомой. Мужчина был нетрезв. В ходе ссоры, на почве личной неприязни, он задушил потерпевшую.

«Пытаясь скрыть следы совершенного преступления, фигурант вынес тело погибшей на улицу и закопал его на территории двора, – сообщала ранее пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по Орловской области. – Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев».

ИА “Орелград”