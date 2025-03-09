В администрации Ливен огласили итоги внутренних проверок

Вопрос был поднят на совещании у главы города.

Как сообщает администрация Ливен, с основным докладом выступила начальник отдела ведомственного контроля и аудита администрации города Ирина Бахтина. Она рассказала, что отдельное структурное подразделение было создано для выполнения контрольных функций в декабре 2021 года. Одной из основных задач отдела является ведомственной контроль в сфере закупок, занимается отдел и внутренним финансовым аудитом. Из доклада следует, что в прошлом году было проведено восемь плановых контрольных мероприятий и три плановых аудита, внеплановые мероприятия не проводились.

Например, плановой проверке в прошлом году подвергся Ливенский краеведческий музей. В ее рамках аудиторы выяснили, что показатели плана-графика закупок музея на 2024 год не соответствуют показателям его же плана финансово-хозяйственной деятельности, хотя расхождения и составили всего несколько тысяч рублей. Установлено было и то, что цена муниципального контракта на оказание услуг по контролю за состоянием технических средств охранной и тревожной сигнализации на сумму 36 577,2 рубля была определена учреждением с нарушением специального порядка.

В нарушение требований Закона №44-ФЗ, четыре договора не содержали условий о том, что указанная в них цена является твердой. В двух договорах неправильно был указан срок оплаты оказанных услуг, в одном случае в комиссию для приемки выполненных работ по контракту был включен сам подрядчик. В целом, количество проведенных контрольных мероприятий по сравнению с 2023 годом осталось на прежнем уровне, доложила Ирина Бахтина.

«Акты проверки рассматриваются главой города или, по его поручению, заместителями главы администрации, курирующими соответствующую сферу, с приглашением руководителей структурных подразделений и с участием руководителя объекта контроля, – рассказала она. – В отчетном периоде все акты рассмотрены, по всем приняты соответствующие решения. Согласно представленным отчетам объектов контроля все нарушения, которые возможно было устранить, устранены».

По ее словам, в рамках ведомственного контроля по закупочной деятельности проверенным учреждениям и ведомствам направлены планы мероприятий об устранении нарушений. Обзор нарушений, проведенный отделом, говорит о том, что многие из них являются типичными. Зачастую нарушения касаются планирования закупок и обоснования начальной максимальной цены контрактов. Например, по результатам запроса цен для обоснования закупки детских регулируемых стульчиков одно из учреждений получило два коммерческих предложения.

Одно из них, как выяснили проверяющие, не отражало объективно стоимость единицы товара, так как содержало две цены, поэтому невозможно его сопоставить с условиями планируемой закупки. В другом коммерческом предложении была указана цена за единицу товара, но не имелось сведений о поставщике. В результате начальная цена была установлена с нарушениями. Из обзора также следует, что, порой, муниципальные учреждения проводят закупки, не предусмотренные планом-графиком.

ИА «Орелград»