Спор водителя и страховщиков рассмотрел суд под Орлом

Новодеревеньковский районный суд отказал страховой компании в возмещении ущерба.

Судебный процесс, прошедший в поселке Хомутово, может оказаться интересен и автовладельцам, а страховым компаниям, ведь в подобной ситуации могут оказаться многие. С иском в суд обратилась страховая компания, просившая обязать ответчика возместить ей в порядке регресса материальный ущерб, причиненный дорожно-транспортным происшествием. В обоснование исковых требований фирма указала, что ранее по вине ответчика произошла авария.

Мужчина нарушил правила дорожного движения, из-за чего в дорожно-транспортном происшествии серьезно пострадал автомобиль. Он был застрахован. Из иска следовало, что автомобилю потерпевшего были причинены механические повреждения, но факт аварии оформлен без участия сотрудников ГИБДД, что зафиксировано в извещении о дорожно-транспортном происшествии. Случай признали страховым, и страховая компания, представлявшая интересы виновника дорожно-транспортного происшествия, произвела выплату страхового возмещения. А затем решила взыскать деньги с виновника ДТП по суду.

«По мнению истца, ответчиком не было выполнено требование о предоставлении транспортного средства на осмотр, что нарушило их право, предусмотренное ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», определить объем повреждений, – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Просил суд взыскать с ответчика 100 000 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей».

Однако ни сам виновник ДТП, ни его представитель с требования истца не согласились. По их версии, события разворачивались не совсем так, как сообщил суду истец. Они указали на «несвоевременное извещение страховой компанией о предоставлении автомобиля на осмотр». Для суда же ключевыми стали достоверно установленные обстоятельства, а именно то, что аварию признали страховым случаем, после чего был определен размер страхового возмещения и произведена страховая выплата в пользу потерпевшего.

«Значит, оснований полагать, что непредставление истцу на осмотр автомобиля ответчиком могло повлиять на определение суммы страхового возмещения, принципиального значения не имеет, – считают в суде. – Кроме того, в судебном заседании потерпевший поврежденного автомобиля пояснил, что повреждения, указанные в справке о дорожно-транспортном происшествии, соответствуют причиненным повреждениям его транспортному средству».

При таких обстоятельствах суд посчитал, что права страховой компании не были нарушены «вследствие непредставления ему ответчиком транспортного средства для проведения осмотра». В удовлетворении иска было отказано, обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях стороны не стали.

ИА «Орелград»