В Болхове безработный оставил дом без кровли

Дело о хищении кровельного железа рассмотрел суд в Болхове.

Болховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняли по статье 158 Уголовного кодекса РФ, то есть в тайном хищении чужого имущества, совершенном с причинением значительного ущерба потерпевшему. Как уточнили в пресс-службе районного суда, в августе 2024 года безработный гражданин, угодивший на скамью подсудимых, находился в поселке Лазный Болховского района.

Он решил раздобыть денег, но законного способа для этого почему-то не нашел. Мужчине приглянулся дом односельчанина, кровля которого была покрыта оцинкованным железом. Безработных решил похитить кровельные листы. Он выждал момент, когда никого поблизости не было и никто его не видел. Мужчина забрался на крышу чужого дома и похитил кровельные оцинкованные листы железа общей массой 270 килограмм и общей стоимостью 6933 рублей.

Похищенное имущество он погрузил в прицеп автомобиля, после чего скрылся с места совершения преступления, а похищенным имуществом в дальнейшем распорядился по своему усмотрению. Вскоре вора задержали и завели на него уголовное дело, довели его до суда. Однако наказание за содеянное он не получил. В судебном заседании потерпевший владелец дома заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого в связи с примирением сторон и возмещением материального вреда в полном объеме.

«Подсудимый и его защитник подержали заявленное ходатайство, – следует из информации пресс-службы Болховского районного суда. – Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела, полагал, что подсудимый, являясь юридически несудимым, ранее привлекался к уголовной ответственности. Выслушав стороны, исследовав материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Постановление не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»