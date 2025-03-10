Орловский фонд капремонта заказал ремонт лифтов на 1,1 миллиарда

Всего планируется обновление оборудования в 82 домах – 198 лифтов.

В ГИС «Закупки» опубликованы результаты трех аукционов, которые проводил Региональный Фонд Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области.

Победителями отбора стали три компании. Во Мценске работать будет ООО ПО “ЕВРОЛИФТМАШ” (ИНН 5026015392) из города Лыткарино. Компания за 133 889 539,24 рубля окажет услуги по оценке технического состояния конструктивных элементов лифтовых шахт, разработке проектной документации на ремонт (замену, модернизацию) лифтов, выполнению работ в десяти домах от 9 до 12 этажей (ул. Катукова, д. 1; мкр. Коммаш, д. 10, д. 11; ул. Кузьмина, д. 5; ул. Машиностроителей, д. 6, д. 10, д. 16, д. 18, д. 18/1, д. 18/2). Всего 32 лифта.

Подрядчику предстоит собрать исходные данные с выездом на объект, подготовить заключение по результатам оценки соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011″Безопасность лифтов”. Нужно разработать проект по ремонту или замене лифта. Надо учесть требования по энергосбережению, возможность отделки шахты и машинного помещения (если нужно), установку частотных преобразователей на главный привод и привод дверей. Все это согласовать с заказчиком. Также нужно составить подробную смету всех работ. Подрядчик отвечает за документацию в течение 60 месяцев – за правильность проектных решений и достоверность сведений, представленных в проектной документации, в том числе, за последствия выполнения работ по этой документации.

При замене лифта нужно установить современное оборудование, которое будет экономично потреблять электроэнергию, защищено от вандализма (специальные панели, кнопки с шрифтом Брайля, антивандальные зеркала и поручни), безопасным (огнестойкие двери, инфракрасная защита проема, система контроля дверей), удобным в использовании (светодиодное освещение, табло с индикацией, мягкое торможение), оснащено системами связи и диспетчеризации, иметь аварийное освещение на час работы, обеспечивать возможность эвакуации при пожаре, иметь точную микропроцессорную систему управления.

Сроки выполнения первого этапа – с даты подписания договора по 24 июля 2025 года. Срок окончания всех работ – 1 декабря 2026 года.

Второй контракт получило нижегородское ООО “ТРАНСЭНЕРГО” (ИНН 5031033615). Цена – 616 519 458,58 рубля. В списке 52 адреса в Орле. Все дома девятиэтажные. Самые старый построен в 1971 году – наб. Дубровинского, д.62. Самый молодой 1998 года – ул. Привокзальная, д.28. Заменить предстоит 134 лифта.

(ул. 1-я Курская, д.54; ул. 2-я Курская, д.52, д.61; ул. 4-я Курская, д.8; ул. Гагарина, д.51; ул. Генерала Родина, д.56; ул. Дмитрия Блынского, д.2А, д.10; наб. Дубровинского, д.62, д.96; ул. Комсомольская, д.270; ул. Костомаровская, д.1, д.3; ул. Кукушкина, д.1; ул. Маринченко, д.31; ул. Матросова, д.46; ул. Машкарина, д.4, д.8; ул. Металлургов, д.10, д.16, д.20, д.21, д.52; ш. Московское, д.168; ул. Октябрьская, д.52, д.136; ул. Планерная, д.61; ул. Полесская, д.43, д.45, д.47, д.51, д.53; пер. Полярный, д.4; ул. Привокзальная, д.28; ул. Раздольная, д.21, д.23, д.49, д.68; пер. Речной, д.50; ул. Рощинская, д.1, д.37; ул. Русанова, д.52; проезд Связистов, д.10; проезд Цветочный, д.4; ул. Циолковского, д.10; ул. Черкасская, д.36; пер. Ягодный, д.8)

Третий контракт получило московское АО “ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД” (ИНН 5051000880). Цена – 358755465,62 рубля. В списке 20 адресов, из них большинство в Орле и один дом в Ливнах (ул. Мира, д. 209А). Общее количество лифтов, подлежащих замене в этих десятиэтажках, – 91 штука.

(пер. Бетонный, д. 12; ул. Бурова, д. 30, д. 36, д. 38, д. 40; ул. Генерала Жадова, д. 2; ул. Дмитрия Блынского, д. 8; ул. Кукушкина, д. 3; ул. Металлургов, д. 19, д. 27; ш. Наугорское, д. 52; ул. Раздольная, д. 62, д. 64, д. 66; ул. Садовского, д. 4; ул. Узловая, д. 3; ул. Черкасская, д. 32; ул. Чечневой, д. 1).

ИА “Орелград”