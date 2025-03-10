Бастрыкин наградил орловского депутата

10.3.2025 | 14:40 Новости, Общество

Медаль СКР вручили Ирине Пашковой.

Фото: oreloblsovet.ru

Как рассказала орловчанка, это произошло на торжественном мероприятии, которое концертная бригада Следственного комитета России подготовило для нашего региона. Встреча была приурочена к Международному женскому дню.

Медаль «За содействие» вручил руководитель Следственного комитета по Орловской области Андрей Чапанов. Основанием стал приказ СКР №67 к/п (от 03.03.25), утверждённый Александром Бастрыкиным.

«Эта награда, важная и значимая, обязывает ко многому! Я искренне благодарна руководству Следственного комитета за такую высокую оценку работы!» – поделилась Пашкова. Как ясно из её поста в соцсетях, деятельность, за которую отметили депутата, связана с защитами интересов детей.

Ирина Пашкова является депутатом Орловского областного совета. Также она занимает должность заместителя председателя комитета по градостроительной деятельности и транспорту.

Фото: vk.com/id423083030

ИА «Орелград»


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