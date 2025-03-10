Бастрыкин наградил орловского депутата

Медаль СКР вручили Ирине Пашковой.

Как рассказала орловчанка, это произошло на торжественном мероприятии, которое концертная бригада Следственного комитета России подготовило для нашего региона. Встреча была приурочена к Международному женскому дню.

Медаль «За содействие» вручил руководитель Следственного комитета по Орловской области Андрей Чапанов. Основанием стал приказ СКР №67 к/п (от 03.03.25), утверждённый Александром Бастрыкиным.

«Эта награда, важная и значимая, обязывает ко многому! Я искренне благодарна руководству Следственного комитета за такую высокую оценку работы!» – поделилась Пашкова. Как ясно из её поста в соцсетях, деятельность, за которую отметили депутата, связана с защитами интересов детей.

Ирина Пашкова является депутатом Орловского областного совета. Также она занимает должность заместителя председателя комитета по градостроительной деятельности и транспорту.

ИА «Орелград»