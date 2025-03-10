В Орле стартует региональный «Учитель года»

10.3.2025 | 15:01 Новости, Образование

В областном этапе участвуют 22 человек.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

Региональный этап профессионального конкурса открывается сегодня. Он проводится на Орловщине уже в 36-й раз.

Первый из трёх туров уже начался. Участники посоперничали в рамках «Педагогического интервью». В ближайших планах — проведение открытых уроков.

Как обычно, параллельно стартуют и другие «родственные» конкурсы – «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» (для педагогов дополнительного образования), «Педагогический дебют» и «Мастер года».

Как сообщает «Первый областной», в региональный этап «Воспитателя года» вышли 18 орловцев и орловчанок. В «Мастере года» участвуют 15 педагогов из различных учреждений среднего профессионального образования.

Также в области предстоит определить лучшего «Советника директора по воспитанию».

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

ИА «Орелград»


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