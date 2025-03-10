Следствие по делу замглавы орловского депздрава завершено

Светлана Жирова обвиняется в злоупотреблении полномочиями при закупке лекарств.

Об этом рассказали в орловском Управлении Следственного комитета России.

СКР установил, что орловчанка пыталась создать видимость освоения финансов, выделенных из федерального бюджета для закупки лекарств. Злоупотребления продолжались с 2019 по 2022 годы, причём ежемесячно.

Жирова вносила изменения в планы-графики закупок лекарственных средств — чтобы в итоге приобретать их в завышенных количествах. Это позволяло тратить выделяемые средства и не возвращать их в федеральный бюджет.

В итоге не все закупленные препараты оказались востребованы, а сроки их годности истекли. Общий ущерб, нанесённый казне, оценили в 46 миллионов рублей.

«Обвиняемая вину в совершённом преступлении не признала», – отметили в Следственном комитете.

Тем не менее, на данный момент дело направлено в прокуратуру — для утверждения обвинительного заключения. Далее последует суд.

Кроме того, в СКР отметили, что на имущество ответственной чиновницы наложен арест – «в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации».

ИА «Орелград»