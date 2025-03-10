Орловчанка задолжала сыновьям полтора миллиона

10.3.2025 | 16:20 Закон и порядок, Новости

Жительница Орловской области долгое время не выплачивала алименты.

Фото: ИА «Орелград»

В итоге её привлекли к административной ответственности. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по нашему региону.

Без поддержки своей матери остались двое несовершеннолетних мальчиков. Жительница Мценского района вела аморальный образ жизни, не искала работу и не интересовалась своими детьми.

В результате образовалась задолженность по алиментам примерно в 1 миллион 500 тысяч рублей.

После привлечения к административной ответственности (в виде 60 часов обязательных работ) женщина стала сознательнее. Она изменила свою жизнь, избавилась от вредных привычек и нашла работу, стала строить планы о приобретении жилья в ипотеку. Также она создала новую семью — причём снова родила детей.

Кроме того, орловчанка начала выплачивать алименты своим старшим детям. К настоящему моменту этот долг погашен полностью.

ИА «Орелград»


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