На Орловщине нашли точное место рождения Фета

10.3.2025 | 17:13 История, Культура, Новости

Такова текущая версия орловского краеведа.

Фото: oreltimes.ru / Яков Стромский

Географическая точка находится во Мценском районе в деревне Новосёлки (ранее известной как Козюлькино). По текущей версии, здесь стоял флигель, в котором появился на свет будущий поэт.

На это указывают текущие находки – спинка старинной железной кровати и кованый железный гвоздь.

«Есть детские воспоминания, где поэт описывает этот флигель. Само здание, разумеется, не сохранилось, но осталась яма от подвала. Примерно там и были обнаружены эти находки, причём не очень глубоко. Жилые дома здесь расположены рядом, но я не думаю, что кому-то пришло бы в голову нести спинку кровати в лес», – рассказал «Орёлтаймс» основатель Мценского Фетовского общества Яков Стромский.

Именно он и сделал предполагаемое историческое открытие. «Может быть, на этой кровати спал кто-то из братьев или сестёр поэта… Так или иначе, высока вероятность, что этот предмет связан с семьёй Шеншиных», – подчеркнул краевед.

Фото: oreltimes.ru / Яков Стромский

ИА «Орелград»


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