Орловцы все активнее регистрируют бизнес онлайн

10.3.2025 | 7:00 Новости, Экономика

Жители Орловской области охотно переходят на электронные сервисы.

Фото: ИА “Орелград”

Тенденцию все более активного применения новых технологий подметила областная налоговая служба. По ее данным, в целом за 2024 год в налоговые органы региона через интерактивный сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» поступил 5161 комплект документов. А в текущем году жители региона проявляют еще большую активность. Так, в январе 2025 года документы на открытие своего дела в электронном виде с помощью указанного выше сервиса направили 80 орловцев, или на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
«Кроме того, с помощью этого электронного помощника начинающие предприниматели, не имеющие усиленной электронной цифровой подписи, могут направить свою заявку на регистрацию для предварительной проверки с дальнейшим личным подписанием документов, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области. – Число таких заявок также выросло и за первый месяц составило 235, это на 54 процента больше аналогичного периода прошлого года».
В областной налоговой службе добавили, что указанный сервис позволяет подготовить и направить документы для регистрации своего дела с получением результата госуслуги без уплаты госпошлины и без посещения налоговой инспекции. То есть, он позволяет экономить и деньги, и время. К слову, по состоянию на 1 февраля 2025 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 11 272 орловские организации и 19 047 индивидуальных предпринимателей, в том 871 глава крестьянско-фермерских хозяйств.
Годом ранее количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых находятся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), составляло 17 951. Преобладающими сферами деятельности так называемых субъектов МСП в Орловской области являются торговля, деятельность грузового транспорта и услуги по перевозкам, строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом.

ИА «Орелград»


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