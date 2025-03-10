Орловский мотоциклист попал в больницу после ДТП

Ещё одна подобная авария обошлась без госпитализации.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГАИ Орловской области.

Первая авария произошла 8 марта около 23 часов во Мценске. Предварительно установлено, что здесь виновником стал водитель автомобиля — 55-летний мужчина, управлявший «Нивой Тревел». Он, поворачивая во двор дома по местной улице Машиностроителей, 12, не уступил дорогу мотоциклу Motoland.

Тот ехал по той же улице, но в противоположную сторону. В итоге 39-летний мотоциклист получил телесные повреждения. Его пришлось сначала доставить во Мценскую ЦРБ, а затем госпитализировать в Орловскую областную клиническую больницу.

9 марта примерно в 14 часов случилось ДТП на трассе «Калуга — Орёл». 36-летний мужчина ехал на мотоцикле «Иж Юпитер» со стороны Орла в сторону Болхова. При этом его транспорт не был зарегистрирован в установленном порядке.

Мотоциклист позволил себе нарушить правила и развернуться через сплошную линию дорожной разметки. Произошло столкновение с «Ладой Гранта», которая двигалась в противоположном направлении. Ей управлял 52-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в Болховскую ЦРБ. Затем водитель мотоцикла самостоятельно обратился в Орловскую областную клиническую больницу. Однако госпитализация не понадобилась.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП. В трёх авариях не обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»