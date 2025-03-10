Орловец, спасая собаку, попал в реанимацию

Однако врачам удалось вернуть его к жизни.

О любопытном случае рассказали в Орловской областной клинической больнице.

Он произошёл несколько дней назад. Мужчина гулял с собакой. Животное выбежало на лёд реки и провалилось в воду. Орловец вместе со своим другом бросились на помощь собаке.

В итоге владелец животного получил общее переохлаждение. Его доставили в ООКБ, причём в отделение анестезиологии и реанимации.

К счастью, ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас пациент всё ещё находится в больнице. Однако из реанимации его уже перевели.

«Хорошее завершение героического поступка», – отметили в медицинском учреждении.

ИА «Орелград»