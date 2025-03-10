В Орловской области продолжат переход на ускоренную оплату тепла

Не равными долями, позволяя населению «кредитоваться», а только в отопительный период.

О необходимости перехода к единой системе оплаты ресурсов на совещании 10 марта заявил член правительства Орловской области – руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин. В девяти муниципальных образованиях действует “кредитование” населения при оплате за теплоснабжение.

«То есть население вносит плату равномерными долями в течение года за услугу, которая была представлена в зимний период. Кассовый разрыв при такой оплате составляет более 500 миллионов рублей, – уточнил Латынин. – Здесь считаем необходимым продолжить работу по вопросу перехода на семимесячную оплату. Это город Орел, Верховский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Кромской, Мценский, Новосильский, Урицкий районы».

Также чиновник заверил, что это не идея региона или отдельных компаний.

«Летом 2024 года было принято федеральное постановление, которое обязывает планомерно перейти на оплату по факту, то есть в течение отопительного периода. Необходимо понимать, что полная сумма по оплате населения вносится только к сентябрю. Тогда как предприятиям ЖКХ необходимо проводить работы по подготовке к зиме в летний период, в тот момент, когда население деньги еще не внесло».

ИА “Орелград”