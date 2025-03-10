Груз адресовали на луганское направление.

Отправителем выступила Президентская академия в Орле, а также её партнеры. Груз передан в несколько подразделений вооружённых сил, которые выполняют задачи на луганском направлении.

Так, бойцам передали полимерный рулонный материал. Его используют для обустройства госпиталей, а также мест временной дислокации личного состава. Такой материал сохраняет тепло и не пропускает воду.

В продуктовую часть груза вошли около 500 банок тушенки, приготовленной на пищеблоке Президентской академии в Орле. Также бойцам передали сало, домашние консервации, сгущёнку и печенье.

Рнаее, в январе этого года, Президентская академия в Орле и её партнёры доставили гуманитарный груз для военнослужащих в ДНР. Его общая масса составила 20 тонн.

ИА «Орелград»