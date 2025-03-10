В Орле начали мыть остановки

10.3.2025 | 12:07 Важное, Новости, Транспорт

Город уже готовят к майским праздникам.

Фото: Пресс-служба Администрации Орла

Работы выполняют сотрудники «Спецавтобазы». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

Павильоны очищают от пыли и песка, граффити, а также наклеек. Как пояснили на предприятии, в этом году для такой работы используются новые химические средства.

В частности, уборку уже сделали на остановках, расположенных у домов по Лескова, 19-А, и Приборостроительной, 19-А.

Как правило, ранней весной в Орле происходит комплексная уборка не только остановок, но также дорог и тротуаров. При этом значительная часть работ выполняется в ночное время — прежде всего, чтобы не мешать движению транспорта.

ИА «Орелград»


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