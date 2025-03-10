В Орле обсудили востребованность вытрезвителя

«Услугой» воспользовались почти 40 человек.

О работе отделения помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, рассказал на совещании 10 марта исполняющий обязанности руководителя департамента соцзащиты Анатолий Каверин. В вытрезвитель люди доставляются сотрудниками полиции и бригадами скорой медицинской помощи. Отделение рассчитано на пять мест. Оказывают следующие виды помощи: санитарная обработка, предоставление индивидуального спального места, обеспечение водно-питьевого режима, при необходимости – первичная доврачебная медико-санитарная помощь.

«Основной задачей специализированного отделения является обеспечение естественного вытрезвления лиц, находящихся в средней степени алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, не имеющих показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях. Основным принципом работы специализированного отделения является ответственность за жизнь и здоровье лиц, находящихся в средней степени опьянения», – пояснил Анатолий Каверин.

Максимальный срок пребывания – 24 часа с момента поступления, продлевается в случае истечения срока в ночное время. Со дня открытия и до конца 2024 года услугами вытрезвителя воспользовались 19 человек. С начала текущего года отделение «также востребовано», сообщил Каверин. 18 человек воспользовались услугой.

«Как показывает практика, пять мест – достаточно. Два раза в неделю привозят», – пояснил Анатолий Каверин.

На документальную проблему обратил внимание первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин. Не подписано трехстороннее соглашение между УМВД, соцзащитой и здравоохранением.

«На прошлой неделе гражданин прилег около областной администрации. На плитке лежал. Хорошо, что позвонили в скорую помощь. Приехала, загрузила, отвезла. Это на честном слове», – отметил Вдовин.

Каверин ответил, что соглашение было направлено перед открытием отделения – в августе 2024 года и, к сожалению, со стороны департамента здравоохранения пока не подписано. Глава депздрава Александр Альянов не стал объяснять причины нерасторопности в этом вопросе, а обещал: «проработаем дополнительно этот вопрос».

Отметим, на ремонт и оснащение отделения было выделено 2,5 млн рублей. Оно работает на базе «Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий (Нормандия-Неман, 22).

ИА “Орелград”