Орловчанин довёл до уголовки курского полицейского

Теперь уже бывший сотрудник полиции попался на взятке.

Её предложил житель нашей области. Об этом рассказали в курском Управлении Следственного комитета России.

Всё произошло 1 мая минувшего года в одном из районов Курской области. В отдел полиции доставили троих иностранных граждан. Они работали по найму на мужчину, прибывшего в Курск из Орловской области.

Выяснилось, что у одного из иностранцев отсутствует трудовой патент. Орловец предложил незаконный выход из ситуации.

Он обратился к полицейскому (теперь бывшему, а тогда возглавлявшему отдел) с предложением о передаче взятки. Деньги предлагалось передать другому должностному лицу, ответственному за пресечение соответствующих правонарушений.

Полицейский обсудил это предложение с коллегой, а затем получил 30 тысяч рублей — для последующей передачи.

Известно, что на данный момент фигурант уголовного дела задержан. Вопрос о мере пресечения пока решается. Расследование дела продолжается.

Отметим, что дело возбуждено не просто в связи с получением взятки, но именно «должностным лицом» и «организованной группой».

ИА «Орелград»