Орловчанин довёл до уголовки курского полицейского

Теперь уже бывший сотрудник полиции попался на взятке.
Её предложил житель нашей области. Об этом рассказали в курском Управлении Следственного комитета России.
Всё произошло 1 мая минувшего года в одном из районов Курской области. В отдел полиции доставили троих иностранных граждан. Они работали по найму на мужчину, прибывшего в Курск из Орловской области.
Выяснилось, что у одного из иностранцев отсутствует трудовой патент. Орловец предложил незаконный выход из ситуации.
Он обратился к полицейскому (теперь бывшему, а тогда возглавлявшему отдел) с предложением о передаче взятки. Деньги предлагалось передать другому должностному лицу, ответственному за пресечение соответствующих правонарушений.
Полицейский обсудил это предложение с коллегой, а затем получил 30 тысяч рублей — для последующей передачи.
Известно, что на данный момент фигурант уголовного дела задержан. Вопрос о мере пресечения пока решается. Расследование дела продолжается.
Отметим, что дело возбуждено не просто в связи с получением взятки, но именно «должностным лицом» и «организованной группой».
ИА «Орелград»