Путин объявил благодарность двум сотруднкам «Орёлтекмаша»

Опубликовано соответствующее распоряжение.

Оно появилось на официальном портале правовой информации. Распоряжение (№76-рп) датировано 10 марта.

Президент России Владимир Путин, в числе прочих, выразил благодарность двум жителям Орловской области. Это работники предприятия «Орёлтекмаш» – слесарь-электромонтажник Михаил Богунков и токарь Виктор Сергеев.

С чем именно связано внимание президента, пока не известно.

Напомним, что «Орёлтекмаш» входит в число старейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В минувшем году завод отпраздновал юбилей – 170 лет.

ИА «Орелград»