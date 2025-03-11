Путин объявил благодарность двум сотруднкам «Орёлтекмаша»

11.3.2025 | 15:23 Новости, Общество

Опубликовано соответствующее распоряжение.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Оно появилось на официальном портале правовой информации. Распоряжение (№76-рп) датировано 10 марта.

Президент России Владимир Путин, в числе прочих, выразил благодарность двум жителям Орловской области. Это работники предприятия «Орёлтекмаш» – слесарь-электромонтажник Михаил Богунков и токарь Виктор Сергеев.

С чем именно связано внимание президента, пока не известно.

Напомним, что «Орёлтекмаш» входит в число старейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. В минувшем году завод отпраздновал юбилей – 170 лет.

ИА «Орелград»


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