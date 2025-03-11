Орловщина выбилась в лидеры России по росту доходов населения

Внезапный результат зафиксировали в Росстате.

Федеральная служба статистики подвела итоги по реальным доходам населения в различных регионах в 2024-м году.

Напомним, что так называют показатель, который получается после деления индекса фактического размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен. То есть — исчисляется не только денежная масса сама по себе, но и её покупательная способность.

Как следует из сравнительного анализа, проведённого телеграм-каналом «Региональная политика», по росту данного показателя Орловская область внезапно заняла второе место по стране. Реальные доходы орловцев увеличились сразу на 14,3% (в сравнении с 2023-м годом).

Первое место заняла Калмыкия, третье — Адыгея. Далее следуют Смоленская область, Петербург, Подмосковье и Москва.

В среднем по стране реальные доходы тоже выросли, но лишь на 8,4%.

ИА «Орелград»