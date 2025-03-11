Орловщина выбилась в лидеры России по росту доходов населения

11.3.2025 | 16:20 Новости, Экономика

Внезапный результат зафиксировали в Росстате.

Фото: ИА “Орелград”

Федеральная служба статистики подвела итоги по реальным доходам населения в различных регионах в 2024-м году.

Напомним, что так называют показатель, который получается после деления индекса фактического размера денежных доходов населения на индекс потребительских цен. То есть — исчисляется не только денежная масса сама по себе, но и её покупательная способность.

Как следует из сравнительного анализа, проведённого телеграм-каналом «Региональная политика», по росту данного показателя Орловская область внезапно заняла второе место по стране. Реальные доходы орловцев увеличились сразу на 14,3% (в сравнении с 2023-м годом).

Первое место заняла Калмыкия, третье — Адыгея. Далее следуют Смоленская область, Петербург, Подмосковье и Москва.

В среднем по стране реальные доходы тоже выросли, но лишь на 8,4%.

t.me/s/regpol

ИА «Орелград»


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